教師資格考試簡章公告 4/13報名6/18考試

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（中央社記者陳至中台北31日電）教育部今天公告「112年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」簡章，4月13日到20日開放網路報名，6月18日考試，防疫措施隨疫情調整，預計考前2週公告。

師資培育法於民國107年修法後，改為「先考試後實習」，師資生要先修完教育學程、通過教師資格考試，隨後展開半年的教育實習，成績及格才能拿到教師證書，之後還需參加教師甄試（教甄），才能取得正式教職。

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教育部今天公告112年度教師資格考試簡章並發布新聞稿，提醒師資生留意報名時間，要依照師資職前教育證明書上載的類科報考，每人報名費新台幣1000元，但符合低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭等身分，可檢附證明文件免收或減收。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，近年多項大型考試都開放輕症、無症狀的考生應考。教育部表示，教師資格考試的防疫措施，會依照中央流行疫情指揮中心最新規定辦理，於考前2週公告。（編輯：管中維）1120331