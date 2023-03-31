YouBike恢復前30分免費挨批 北市：沒大撒幣問題

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）北市YouBike明年1月將恢復前30分鐘免費，前台北市長柯文哲質疑是大撒幣。北市府今天指出，估每年可新增受惠人次逾2700萬次、有助減碳，會秉持財政紀律，沒有大撒幣問題。

台北市長蔣萬安29日表示，已指示台北市交通局上半年要小規模增加YouBike車輛預計約1780輛，且前30分免費明年1月可上路。

柯文哲昨晚透過臉書（Facebook）發文質疑此政策是大撒幣，他指出，許多人會把YouBike當作運動休閒器材，統計顯示1個月只用1次的人達到70%，結果真正需要YouBike通勤的人一車難求，且市庫相關支出1年上看新台幣5億元。

對此，台北市政府副發言人徐政璿今天表示，為改善北市的大環境，蔣萬安上任後，積極盤點市政資源做最有效運用，北市稅收除以支應市政推動為優先，也秉持財政紀律適度還債，沒有大撒幣的問題。

他說，明年1月政策上路後，除鼓勵既有族群增加使用次數外，將再吸引如購物、休閒、運動等族群，擴大綠色運輸使用率，預計每年可新增受惠人次超過2700萬次。

徐政璿表示，事實上，現行公車捷運雙向轉乘YouBike及持定期票者，已享前30分鐘免費，並占總租借旅次5成，每年補貼預算推估僅由2.23億元增加1.34億元，變成3.57億元，非外界質疑的5億元。

在社會效益部分，他說，估算每年約可減少7000噸碳排量，約18座大安森林公園的碳排放吸收量，可有效減少碳排與空污，有利於北市朝向低碳城市邁進。（編輯：戴光育）1120331