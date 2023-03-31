史哲：無意讓黃牛票合法化 盼建立二手交換平台

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（中央社記者郭建伸台北31日電）文化部研擬修法開罰黃牛票，但立委指超過票面金額10%才開罰，恐變相形成套利空間。文化部長史哲表示，無意讓黃牛票合法化，10%是與民間業者磋商結果，盼未來建立正常的二手交換平台。

韓國女團BLACK PINK高雄演唱會爆出大量黃牛票，文化部研擬提出「文化創意產業發展法」修正草案，明定將藝文表演票券以超過票面金額10%對價販售或代購者，按票券張數，處每張票券價格5至30倍罰鍰。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委沈發惠質詢指出，文化部研擬修正文化創意產業發展法，但草案明定藝文表演票券超過票面金額10%才開罰，反而變相容忍10%以內套利空間，讓人感到相當困惑，要求史哲說明。

史哲表示，文化部無意讓超過票面金額10%的黃牛票合法化，而是希望導向二手交換系統，10%是與民間業者磋商結果，盼建立健康的二手票券交換平台。

史哲說，有很多境外平台經營票券轉換，這不是國內法令可完全禁止；若建立正常的二手交換平台，票券也可能折價轉讓，但得先要有人經營才能建立機制。

沈發惠詢問，為何不建立票券實名制杜絕黃牛票。

史哲指出，疫情前很難想像民眾看演唱會要驗身分證實名制，去年有幾場演唱會曾實施實名制，但因觀眾進場時間長達2、3小時，民眾沒帶身分證，導致大量糾紛與客訴。

史哲表示，業者不斷拜託演唱會票券實名制會增加成本，導致觀眾損失權益，因此文化部採用因勢利導方式解決黃牛票紛爭。（編輯：蘇志宗）1120331