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民眾提案幼兒園加裝監視器 教育部：鼓勵但不強制

2023/3/31 19:50
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（中央社記者陳至中台北31日電）民眾在公共政策網路參與平台提案，呼籲立法規定幼兒園全面加裝監視器，獲得超過5000人附議。教育部召集學者專家研商卻未獲得共識，今天表示，暫不朝強制方向立法，而以鼓勵方式推動。

民眾去年12月在公共政策網路參與平台提案，認為學齡前幼童沒有完整的表達能力，不少幼兒園若發生虐童事件，卻無影像佐證，可能加深家長與園方的不信任感。

民眾建議幼兒園比照托嬰中心，全面加裝監視器，並由地方教育主管機關遠端管理，避免影像遭不當刪除。

上述提案通過連署後，教育部於今年2月召集提案人、附議人、幼教團體、教保服務人員等召開研商會議。不過教育部今天回應媒體，會中各方意見歧異，仍沒有具體共識。

教育部指出，部分與會代表提到，幼兒園裝設監視器，未必有助於加強家長與園所的互信。如果是為杜絕虐待兒童事件，則應著重改善教保人員的勞動條件與工作環境，並落實通報機制和確實裁罰。

教育部表示，目前暫不會立法強制裝設，而是採鼓勵裝設的方式推動，國民及學前教育署將持續聽取各界意見，再審慎評估相關政策。（編輯：陳政偉）1120331

#托嬰中心
#幼兒園
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