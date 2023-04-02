開箱老照片》第一屆中國小姐選拔

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首屆中國小姐冠軍林靜宜（右）1960年8月在美國參加世界小姐選拔，與「亞洲鐵人」楊傳廣合影。楊傳廣當時正準備前往參加羅馬奧運會，兩人合照被譽為「英雄與美人」。（中央社檔案照片）

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（中央社網站）1960年（民國49年）4月2日，第一屆中國小姐選拔開始報名，當選佳麗代表我國參加在美國舉行的世界小姐選拔。

提起中國小姐，你會想到誰？是前副總統連戰夫人連方瑀？還是藝人溫翠蘋、廖家儀？台灣自1960年破天荒舉辦選美活動以來，每次選拔都是全國焦點。

從選拔過程到結果、佳麗出國比賽的情況、「中姐們」之後的發展到私生活等等都被高度檢視，以致1964年辦完第四屆選拔後，就因被批是「高官選媳婦」等輿論壓力而停辦22年，到1988年才復辦。

更多中國小姐選拔的照片，在中央社影像空間。1120402