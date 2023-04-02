更多編輯台推薦新聞：
一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片1/4
首頁 / 生活

開箱老照片》第一屆中國小姐選拔

2023/4/2 07:00（4/2 08:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
首屆中國小姐冠軍林靜宜（右）1960年8月在美國參加世界小姐選拔，與「亞洲鐵人」楊傳廣合影。楊傳廣當時正準備前往參加羅馬奧運會，兩人合照被譽為「英雄與美人」。（中央社檔案照片）
首屆中國小姐冠軍林靜宜（右）1960年8月在美國參加世界小姐選拔，與「亞洲鐵人」楊傳廣合影。楊傳廣當時正準備前往參加羅馬奧運會，兩人合照被譽為「英雄與美人」。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1960年（民國49年）4月2日，第一屆中國小姐選拔開始報名，當選佳麗代表我國參加在美國舉行的世界小姐選拔。

提起中國小姐，你會想到誰？是前副總統連戰夫人連方瑀？還是藝人溫翠蘋、廖家儀？台灣自1960年破天荒舉辦選美活動以來，每次選拔都是全國焦點。

從選拔過程到結果、佳麗出國比賽的情況、「中姐們」之後的發展到私生活等等都被高度檢視，以致1964年辦完第四屆選拔後，就因被批是「高官選媳婦」等輿論壓力而停辦22年，到1988年才復辦。

更多中國小姐選拔的照片，在中央社影像空間。1120402

1960年6月2日，第一屆中國小姐選拔複選，38位佳麗分甲、乙兩組，穿旗袍、運動裝、晚禮服三次繞行延伸台。（中央社檔案照片）
1960年6月2日，第一屆中國小姐選拔複選，38位佳麗分甲、乙兩組，穿旗袍、運動裝、晚禮服三次繞行延伸台。（中央社檔案照片）
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
開箱老照片》張國榮離世20年 粉絲追思不離不棄