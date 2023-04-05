開箱老照片》中正紀念堂落成開放
2023/4/5 07:00（4/5 09:02 更新）
中正紀念堂現址原為陸軍總部舊址，上圖為1975年該處鳥瞰照片，下圖為接近完工的中正紀念堂全景。（中央社檔案照片）
（中央社網站）1980年（民國69年）4月5日，歷時兩年多興建，中正紀念堂落成開放參觀，人潮擁擠。
籌建中正紀念堂的地點，在1950年代是陸軍總司令部、聯勤總司令部與憲兵司令部，陸總與聯勤於70年代初遷走，此處一度規劃要做多功能的商業經貿中心，但1975年蔣中正總統去世而改為建造中正紀念堂。
中正紀念堂由台北圓山大飯店的建築師楊卓成設計，採中華文化風格，以藍、白兩色象徵自由、平等。1977年11月施工，歷時2年多完工。1980年4月4日舉行落成典禮與蔣總統逝世5週年紀念大會，中外人士有4000多人參與，肅穆隆重。4月5日對外開放。
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1980年4月6日，參觀中正紀念堂的人潮擠滿正門廣場。（中央社檔案照片）
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