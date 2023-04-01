退休金保衛戰 全球中央探討年金困境

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（中央社台北1日電）法國3月通過年金改革法案，將退休年齡從62歲延到64歲，但街頭抗爭與罷工一直不斷。《全球中央》4月號封面故事〈退休金保衛戰〉從法國退休金改革爭議談起，深入探討歐洲面臨的年金困境、澳洲與新加坡如何健全養老制度與台灣勞保基金破產危機等議題。

法國3月16日強推備受爭議的年金改革法案，人民怒火延燒，城市街道湧進抗議民眾與警方對峙，久久不能平息。不但法國面臨年金改革的難題，許多歐洲國家因退休基金入不敷出，也面臨崩盤危機，德國經濟學家甚至建議政府將退休年齡提高到70歲。

大西洋彼岸的美國，雖有雇主提供的退休儲蓄方案，但近一年多來物價飛漲，退休族面臨老本加快消耗、股債投資績效欠佳的雙重困境，不得不看緊荷包節流。

反觀澳洲與新加坡卻令人稱羨。例如新加坡並非「年輕人養老人」，而是基於「自己養自己」的核心概念，這套以公積金為基礎的系統，連續14年被評選為亞洲最佳退休養老制度。

房價不斷高漲的情形下，向來喜歡大宅大院的歐美近來興起「微型屋」，透過小房子裡的簡單生活，解放令人窒息的房貸壓力。美國新創公司甚至流水線生產快速組裝與搬遷的微屋，大幅降低營建成本。美國地方政府也開始建造微屋，解決遊民居住難題。

日本、韓國面臨都市龐大人口、土地不足的難題時，不斷思考挑戰空間使用極限與多樣性。例如深受韓國青年歡迎的新型共生住宅，不但設有健身房、工作空間與交誼空間等，甚至提供洗衣、租車服務。

開著RV四處為家在疫情期間蔚為風潮，隨著解除防疫，許多車主沒有賣掉車子，因為他們愛上了這種生活方式。這股風潮同樣吹向中國與台灣。專題〈住出新想像〉帶你了解歐美近年興起的微屋運動、日韓兩國利用居住空間的創造力，以及美中台的露營車風潮。

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本期〈看世界〉走訪地質奇觀，一起欣賞土耳其魔幻石頭城、菲律賓迷人的巧克力山、香港地質公園岩柱群、越南下龍灣奇岩島嶼、景色優美的美國黃石公園、淒涼荒漠的高雄月世界與野柳女王頭、燭台石。

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