節能家電補助減稅最高補貼5000元 還有41萬台額度

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（中央社記者劉千綾台北1日電）為鼓勵民眾和企業落實節能減碳，經濟部針對住宅、商業與工業提供節能補助與輔導措施，總預算逾新台幣30億元；其中，住宅家電汰換補助搭配退稅申請最多可補助5000元，統計至3月30日共受理22.7萬申請案，尚有約41萬台申請額度。

為鼓勵民眾在生活中落實節能減碳，經濟部於112年推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，冷氣與冰箱每台補助3000元，共64萬台補助額度。另外，財政部自108年推出節能家電減稅措施，減徵貨物稅期間原至今年6月14日為止，近日行政院會拍板延長減徵措施至104年6月14日。

能源局表示，申請住宅家電汰換補助，搭配退稅申請最多可補助5000元，鼓勵民眾儘早申請，截至3月30日，共22.7萬台受理補助，還有約41萬台申請額度。

商業方面，經濟部開辦「商業服務業節能設備補助」，預算約10億元，包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」2大類，企業3月1日起可依需求擇一申請。

「節能設備汰換」部分，空調汰換為1級能效產品，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。

至於契約用電容量100瓩以上的服務業者，可選擇申請「系統節能專案」，補助節能改善計畫1/3金額，每案上限500萬元。

商業司表示，截至3月31日，商業服務業節能設備補助共計504件申請。商業司預估，專案可協助7000多家企業設備汰換補助，約60家企業落實系統化節能改善。（編輯：潘羿菁）1120401