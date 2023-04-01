更多編輯台推薦新聞：
台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
機捷接匿名恐嚇「台北車站A1站放炸彈」台鐵高鐵加強巡查
首頁 / 生活

40多歲男接種AZ疫苗引發血栓 獲150萬救濟金

2023/4/1 12:58（4/1 13:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為醫護人員抽取AZ疫苗。（中央社檔案照片）
圖為醫護人員抽取AZ疫苗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北1日電）衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）最新審議結果，台中市40多歲許姓男子施打AZ疫苗後嚴重頭痛與噁心就醫，出現血栓併血小板低下症候群，核予新台幣150萬元救濟金。

VICP今年3月9日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與其他疫苗接種救濟審議案，近日公布最新結果，共審議125案，僅9案核予救濟，分別為阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗4案，金額介於6000元到150萬元間；3案接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，核予5000元、2萬元及40萬元；莫德納（Moderna）、高端各1案，金額為1萬元、2萬元。

這次救濟金最高額為150萬元，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，個案是許姓男子。

依病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，許姓男子接種疫苗後10天嚴重頭痛與噁心等情形就醫，相關檢查結果與臨床表現符合，研判與接種AZ疫苗相關，依相關規定核予救濟金。（編輯：李明宗）1120401

#羅一鈞
#VICP
#疫情指揮中心
羅一鈞
猴痘疫苗萬瓶到貨 隔離措施擬放寬單株抗體擴大使用對象 癌症病患、器官移植者適用
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族