40多歲男接種AZ疫苗引發血栓 獲150萬救濟金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北1日電）衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）最新審議結果，台中市40多歲許姓男子施打AZ疫苗後嚴重頭痛與噁心就醫，出現血栓併血小板低下症候群，核予新台幣150萬元救濟金。

VICP今年3月9日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與其他疫苗接種救濟審議案，近日公布最新結果，共審議125案，僅9案核予救濟，分別為阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗4案，金額介於6000元到150萬元間；3案接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，核予5000元、2萬元及40萬元；莫德納（Moderna）、高端各1案，金額為1萬元、2萬元。

這次救濟金最高額為150萬元，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，個案是許姓男子。

依病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，許姓男子接種疫苗後10天嚴重頭痛與噁心等情形就醫，相關檢查結果與臨床表現符合，研判與接種AZ疫苗相關，依相關規定核予救濟金。（編輯：李明宗）1120401