職訓助走出低谷 導遊年過30從頭學起轉做機電

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曾任司機兼導遊的淵渟因疲勞駕駛發生交通意外，在訴訟與賠償壓力下心力交瘁放棄工作，之後他在表哥鼓勵下到職訓場從頭學習電機設計，考取「乙級室內配線技術士」證照，成功另起爐灶。（勞動部勞動力發展署北分署提供）中央社記者曾以寧傳真 112年4月2日

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（中央社記者曾以寧台北2日電）曾任司機兼導遊的淵渟因疲勞駕駛發生交通意外，在訴訟與賠償壓力下心力交瘁放棄工作。30多歲的他在表哥鼓勵下到職訓場從頭學電機設計，成功另起爐灶，也積極助人，獲好口碑。

家中經營民宿的淵渟在畢業退伍後就買下9人座小客車，做起司機兼導遊，專接外國自由行旅客，10年來做得有聲有色，卻不幸在一次結束工作返家途中，因疲勞駕駛撞傷機車騎士，後續訴訟官司與賠償讓他心力交瘁，頹廢在家。

看不下去的表哥建議淵渟去職訓場學習一技之長，淵渟也驚覺自己已30多歲，上有老、下有小，得靠己力站起，於是報名泰山職業訓練場電機設計維修班，每天從瑞芳到泰山上課，風雨無阻，還自行購置器材工具、配線盤等材料，在家設立工作室，找朋友一起切磋技術，在同儕陪伴與競爭下推動自己前進。

結訓後，淵渟順利考取「乙級室內配線技術士」證照，並爭取到新建大樓水電工程當學徒，累積實務經驗；師傅見他用心，也不藏私、手把手的教，2年後淵渟終獲肯定「可以出師」。

創業初期為了開發客源，淵渟參加社區志工活動，自備工具材料，免費幫獨居老人與清寒家庭做修繕，慢慢打開知名度；並在顧客同意下，回收廢棄但仍堪用的馬達、龍頭、馬桶等，整新送給弱勢家庭，做環保也助人。1年多來，淵渟的「忻宸機電」在客戶口耳相傳下創下好口碑，還因應業務成長需求，增加了3名員工。

淵渟說，非常感謝當初老師耐心教導，引導自己從零開始學習一技之長，且在考證照前不管假日、晚間都陪著大家練習，「學習過程中有老師和同儕的陪伴與鼓勵，給我自信和動力，也希望和我一樣面臨轉業低谷的朋友，不要問行不行，拿出行動力，做就對了」。

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容透過新聞稿表示，淵渟是待業者的榜樣，只要拿出行動力，轉職創業都不是問題。北分署有多元職訓課程，協助學習理論、實務兼具的專業技能並輔導考照，供年滿15歲以上失待業者，以及想習得一技之長的民眾報名參訓，詳情可上「台灣就業通」查詢。（編輯：張雅淨）1120402