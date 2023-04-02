美福大火案 環署：若能舉證異味溢散也可開罰

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（中央社記者張雄風台北2日電）關於美福案裁罰遭撤一事，環保署今天表示，經與各地環保局討論，若火災後未及時處理，導致燃燒後的廢棄物氣味溢散，即可依空污法開罰；意即若桃園能舉出具體事證，便可開罰。

美福大火釀空污，桃園市環保局依廢棄物清理法和空氣污染防制法裁罰，但美福向環保署提訴願後，因依法不合而撤重罰，地方盼能修法。環保署日前表示，會就火災樣態再邀地方討論修法事宜。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，根據「消防局火災鑑定書」指出，美福火災起火原因是電氣因素引起，與空污法規定要件不符，原處分用法違誤而撤銷。

蔡孟裕解釋，根據空污法第32條第1項第3款，堆置物品、管理不當產生自燃的空污行為，是指「可燃燒物因堆積醱酵產生沼氣等可燃氣體，引發自燃情形」，原先美福案起火原因是電氣因素引起，與空污法規定要件不符。

桃園環保局提出意見後，蔡孟裕說，上週環保署與各地方環保局開會討論，若未來因管理不當導致自燃，後續又沒及時處理或清理過程中沒有防制措施導致氣味溢散，即可依空污法開罰。

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以美福案為例，蔡孟裕說，由於倉儲大火燃燒大量肉品及水產品，又沒及時處理，導致有異味溢散，針對異味部分可適用上述條文，也不需再修法；桃園市環保局可依這個案件的事實，提出具體證據，如異味是從美福倉儲燃燒後的廢棄物造成，根據行政法期限為3年，若舉證有效仍可開罰。

至於廢棄物的部分，環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩說，倉儲業原非屬廢棄物清理法的列管範圍，但這部分本來就會定期檢討列管事業種類，接下來會與各縣市地方討論，現在已經納入評估當中，因此也不需要再納入廢清法修法內容。（編輯：蕭博文）1120402