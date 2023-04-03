蘇花路廊湧北返車潮 管制站採雙線車道單線輪流放行

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清明連續假期來到第3天，蘇花路廊3日下午出現北返車潮，台9線崇德管制站車流湧現，員警到場實施雙線車道單線輪流放行管制，以紓解車潮。（新城警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年4月3日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）清明連假第3天，蘇花路廊下午開始出現北返車潮，台9線崇德管制站湧現北上車流，崇德派出所員警立即趕往現場，實施雙線車道單線輪流放行方式，引導車輛，紓解車潮。

花蓮縣警察局新城分局發布訊息表示，依據往年連續假期交通趨勢研判，通常北上車流會在假期的最後2天出現，公路總局第四區養護工程處也預估第4天（4日）全天交通量約1萬5900輛次/日，北上車多壅塞時段為上午10時至晚間8時、第5天（5日）全天交通量約1萬9700輛次/日，北上車多壅塞時段為上午10時至晚間10時，呼籲民眾注意以上可能易壅塞時段，若遇上車龍，應耐心等候，配合警方指揮，切勿有不理性行為。

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四工處指出，中午過後蘇花路廊北上車流逐漸增加，每小時交通量約維持900至1100輛，整體交通量相較去年清明假期同時段增加約3成以上；在旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改南下旅行時間約72分，北上旅行時間約80分；預估今天蘇花路廊北向車流量仍有約6000輛通行需求。

警方呼籲民眾儘量提早規劃行程，避開尖峰時段，以免塞在車陣中；行車前詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看板與車道管制燈號訊息，且切勿疲勞駕駛，平安回家。（編輯：陳仁華）1120403