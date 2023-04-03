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陽明交大以地區或路名稱校區惹議 校方：未定案

2023/4/3 21:28（4/3 21:47 更新）
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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）陽明交通大學合校2年多，學生分會今天表示，校方在公開場合改以地名或路名區分校區，例如陽明校區改稱北投校區等，師生不認同，應停止此稱呼。陽明交大對此指出，名稱未定案。

陽明交大學生會陽明分會在臉書（Facebook）發文表示，近日接獲反映，校方多個行政單位在不同的公開場合將「陽明校區」改稱為「北投校區」，對此陽明分會表達抗議。

陽明分會指出，校方將「陽明校區」改稱為「北投校區」，學生分會事前並未接獲任何通知，希望校方在公開場合能停止這樣的改稱。

一名不願具名學生向中央社記者表示，校方透過以地名或路名區分校區，例如原稱「交大校區」改稱「光復校區」，但改後的稱呼與交通大學的歷史並無關聯，可能切斷與交通大學的連結；另在「陽明校區」若稱為「北投校區」，則會與陽明大學的連結不足。

對此，陽明交大今天告訴中央社記者，因學校校區遼闊，校區名稱在合校初期主要依據合校計畫書的名稱，但實務上校內師生都有混用原有校名的情形，只要能聽得懂並無不妥。

陽明交大指出，最近師生開始關心校區名稱，但校區的名稱並未正式拍板確定，校方理解師生訴求。對於校區的命名，會取得校內溝通共識後才會確定。

依據陽明交大學生會陽明分會臉書資料指出，在合校後的校區共有7個，包括六家校區位在新竹縣竹北市、北門校區位在台北市忠孝西路、光復校區位在新竹市大學路、陽明校區位在台北市北投區、博愛校區位在新竹市博愛街、歸仁校區位在台南市歸仁區、蘭陽校區位在宜蘭縣宜蘭市新民路。

另外，還有即將成立的士林校區與青埔校區。（編輯：戴光育）1120403

#陽明交大
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