白沙屯媽祖粉絲社群管理員遭駭 駱調彬通告求助

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣4日電）白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬今天表示，個人臉書帳號遭駭，目前完全被停權無法使用，因身兼4個媽祖粉絲團管理員，擔心受到影響，已發出緊急通告提醒信徒注意並請求協助。

駱調彬接受媒體聯訪表示，3日凌晨4時許，透過個人臉書管理「白沙屯媽祖婆網站」、「白沙屯媽祖粉絲團」、「白沙屯媽祖網路電視台」、「白沙屯媽祖粉絲團 社團」等4個大型媽祖粉絲社群的帳號被駭，不但名稱被改為英文，連頭像變成女性圖片，「管理權被綁架」，帳號已遭到停權無法使用。

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駱調彬指出，帳號遭盜用後，擁有16萬成員的白沙屯媽祖粉絲團首頁貼圖被竄改，於是馬上透過其他管理員再次修改回復，經過1天時間嘗試拿回自己權限，但至今仍處於無能為力的情況，也沒有管道向臉書申訴，因此已請管理員協助發出「緊急通告」，提醒信徒注意。

駱調彬表示，4個媽祖粉絲平台總共約有50餘萬名信徒關注、追蹤，雖然目前尚可透過其他管理員運作，加入會員、留言尚未受到影響，但為避免社團或其他臉書被消失，除了報警備案外，也希望透過通告，請求有能力處理臉書帳號被盜用的專家協助，向臉書拿回帳號權限。（編輯：張銘坤）1120404