更多編輯台推薦新聞：
坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

白沙屯媽祖粉絲社群管理員遭駭 駱調彬通告求助

2023/4/4 10:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣4日電）白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬今天表示，個人臉書帳號遭駭，目前完全被停權無法使用，因身兼4個媽祖粉絲團管理員，擔心受到影響，已發出緊急通告提醒信徒注意並請求協助。

駱調彬接受媒體聯訪表示，3日凌晨4時許，透過個人臉書管理「白沙屯媽祖婆網站」、「白沙屯媽祖粉絲團」、「白沙屯媽祖網路電視台」、「白沙屯媽祖粉絲團 社團」等4個大型媽祖粉絲社群的帳號被駭，不但名稱被改為英文，連頭像變成女性圖片，「管理權被綁架」，帳號已遭到停權無法使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

駱調彬指出，帳號遭盜用後，擁有16萬成員的白沙屯媽祖粉絲團首頁貼圖被竄改，於是馬上透過其他管理員再次修改回復，經過1天時間嘗試拿回自己權限，但至今仍處於無能為力的情況，也沒有管道向臉書申訴，因此已請管理員協助發出「緊急通告」，提醒信徒注意。

駱調彬表示，4個媽祖粉絲平台總共約有50餘萬名信徒關注、追蹤，雖然目前尚可透過其他管理員運作，加入會員、留言尚未受到影響，但為避免社團或其他臉書被消失，除了報警備案外，也希望透過通告，請求有能力處理臉書帳號被盜用的專家協助，向臉書拿回帳號權限。（編輯：張銘坤）1120404

#駱調彬
#媽祖
#白沙屯媽祖網路電視台
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族