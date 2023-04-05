卸妝油可清粉刺是迷思 醫提醒可能讓肌膚問題惡化

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）天氣持續炎熱，戶外活動要注意防曬，回家更要做好清潔。醫師提醒，坊間流傳用卸妝油「以油溶油」還能清除部分粉刺是迷思，反而可能導致粉刺、青春痘問題惡化。

衛生福利部食品藥物管理署「食藥闢謠專區」近日發布新聞稿指出，坊間流傳用卸妝油按摩臉部時，油脂可軟化粉刺、類似「以油溶油」的方式清出部分粉刺，但對於易長痘痘、粉刺的肌膚來說，更容易導致粉刺與青春痘，讓問題惡化。

台北國泰綜合醫院皮膚科醫師鄭煜彬今天告訴中央社記者，所有油性的東西，只要抹到臉上，就有產生痘痘、粉刺的危險性，就算是一般的防曬油、卸妝油，甚至是吃的奶油、牛油等若使用在臉上，都有致痘性。

鄭煜彬表示，卸妝油還是可以使用，但卸妝產品的重點在於卸妝，不能期望額外功能，同時建議後續搭配清潔產品，避免油性物質殘留臉上，增加長痘痘或粉刺的風險。

痘痘、粉刺主要成因還是體質。鄭煜彬說，痘痘的成因多元，目前仍未有定論，飲食可能有影響，尤其是高升糖食物、乳製品等，都容易使人冒痘痘，油炸食物本身不太會，但油炸食物多會「裹粉」，讓澱粉成分增加，提高致痘性。

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食藥署提醒，卸妝油成分多是礦物油、合成油脂，即使是不用卸妝油，改用荷荷巴油、椰子油等植物油脂，也可能加重肌膚負擔，尤其當這些油脂沒有被清洗乾淨時，殘留量反而會持續刺激皮膚。

食藥署表示，正確使用卸妝產品，可清除臉上殘妝、維持肌膚健康的狀態，若皮膚屬於粉刺肌、痘痘肌，卸妝時可改用含油量較低的卸妝乳、卸妝水、卸妝液等產品。（編輯：張雅淨）1120405