白沙屯媽祖臉書粉專被盜帳號已取回 管理員感謝協助

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）由白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬成立的「白沙屯媽祖粉絲團」等4個臉書粉絲專頁日前遭駭，經報案後，昨天晚間終於將被盜帳號取回，駱調彬今天也在臉書發出感謝文。

駱調彬接受中央社記者電訪表示，3日凌晨透過他個人臉書管理「白沙屯媽祖婆網站」、「白沙屯媽祖粉絲團」、「白沙屯媽祖網路電視台」、「白沙屯媽祖粉絲團社團」4個大型媽祖粉絲社群的帳號被駭，名稱、頭像都被改掉，帳號遭停權無法使用。

駱調彬說，他用網路上的教學嘗試取回帳號，但經過一天努力都未成功，因擔心社團或其他臉書被消失，昨天除了前往苗栗縣警察局通霄分局報案外，也在臉書發出公告，請求有能力處理臉書帳號被盜用的專家協助。

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駱調彬表示，昨天下午5時許，接到社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta的台灣公司人員來電表示將協助取回帳號，他在專業人員指導下，花了約1小時完成多項步驟，於晚間7時許順利取回帳號。

駱調彬說，4個媽祖粉絲平台總共約有50餘萬名信徒關注、追蹤，帳號被盜消息曝光後，各大媒體分享及報導，他也接到許多媽祖信徒來電加油打氣，更要感謝警方及各界協助，才能在一天內順利取回臉書帳號並讓粉專恢復正常運作。（編輯：陳仁華）1120405