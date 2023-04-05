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白沙屯媽祖粉專管理員帳號遭駭 警查出境外IP

2023/4/5 22:20
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）社群網站臉書（Facebook）「白沙屯媽祖粉絲團」粉絲專頁管理員駱調彬帳號3日遭駭，4個白沙屯媽祖相關粉專名稱、頭像被改，苗栗縣警方今天初步追查，駭客為境外IP。

駱調彬告訴中央社記者，透過他個人臉書管理的「白沙屯媽祖婆網站」、「白沙屯媽祖粉絲團」、「白沙屯媽祖網路電視台」及「白沙屯媽祖粉絲團社團」共約50餘萬名信徒關注、追蹤，昨天向苗栗縣警察局通霄分局報案。

駱調彬表示，警方今天派員透過他的電腦溯源追查，已抓到2組不明IP位置，目前得知是來自新加坡的境外IP，案件仍待警方調查。

駱調彬說，警方提醒他，帳號遭駭大多是電腦被強制植入木馬病毒，這些病毒不一定馬上「發作」，但帳號、密碼或個人資料不知何時就會突然遭盜取；經這次教訓，未來會更注意網路使用。

苗栗縣警察局刑事警察大隊接受中央社記者訪問表示，許多駭客會以類似虛擬私人網路（VPN）服務申請境外IP，設斷點規避反向追查，呼籲民眾透過電腦、手機使用網路時，切勿點擊不明網址，帳號也可設定「雙重驗證」，提升安全防護。

駱調彬已經臉書母公司Meta相關人員協助下取回帳號。（編輯：李明宗）1120405

#駱調彬
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駱調彬
白沙屯媽祖臉書粉專被盜帳號已取回 管理員感謝協助白沙屯媽祖粉絲社群管理員遭駭 駱調彬通告求助
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