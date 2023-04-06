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吳德榮：鋒面接近 中部以北、東半部防陣雨

2023/4/6 08:32
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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象專家吳德榮表示，今天鋒面接近，天氣轉不穩定，今晚至明天中部以北、東半部有局部陣雨、南部也有零星短暫陣雨，各地明顯顯涼。

吳德榮說，8日起天氣好轉；9日至12日氣溫逐日回升，北部高溫上看攝氏30度、南部約34度。

根據中央氣象局網站，昨天鋒面逐漸接近，大氣變得不穩定，台南以北及東半部地區出現局部短暫陣雨或雷雨，玉山測站也在下午觀測到冰雹現象，其他地區為多雲到晴；中部以北及東半部高溫26到29度，南部高溫都有30度以上，最高溫出現在台南南化的36.3度，各地夜晚清晨低溫則在19到21度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面接近，白天仍偏暖，大氣趨不穩定，台南以北有局部短暫陣雨；今晚起至明天受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，明顯轉涼，南部亦偶有零星短暫飄雨。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，8日鋒面遠離，西半部好轉為多雲時晴，花、東仍有局部短暫雨，氣溫微升，北台灣仍偏涼，中南部早晚涼；9至12日各地恢復晴朗穩定，氣溫逐日回升，10日起白天微熱，北台高溫升至30度、南部則升至34度左右，各地早晚仍偏涼。

吳德榮說，最新歐、美模式持續模擬，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，是否能順利發展成今年第1個颱風「珊瑚」須繼續觀察。以氣候平均而言，西北太平洋1至3月颱風生成總數約為1個，今年至今尚未有颱風生成，並非異常、只是有點遲了。（編輯：李錫璋）1120406

#吳德榮
#台南市
#中央氣象局
吳德榮
吳德榮：首季西北太平洋無颱風生成有點遲 下週觀察熱帶擾動發展連假第3天各地多雲偏暖 全台高溫估30度至35度
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