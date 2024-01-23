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海岸清潔推動有成 環境部：廢棄物總重量減6成

2024/1/23 20:39
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）行政院自民國109年5月核定「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，由環境部統籌9部會、15機關及地方政府執行。環境部今天表示，迄今台灣本島及離島海岸廢棄物總重量減少6成，成效卓著。

環境部發布新聞指出，推動「向海致敬」的目標，是要讓台灣1990公里海岸線落實管理且都乾淨，自109年推動以來，台灣本島與離島各海岸廢棄物總重量與總體積都持續減少，根據所設置的測點每季測量1次，再計算出平均值，總重量從108年平均2294噸，減少至112年的940噸，整體海岸廢棄物減少6成，成效卓著。

其次，環境部也建立「海岸清理資訊平台 」，提供機關定期填報權管海岸清理成效，並供民眾通報海岸髒亂使用，統計109至112年底通報受理1539件，都由權管單位清理完成，總垃圾清理量達到22.2萬噸。

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另外，針對內陸的河川排水，環境部說，自107年起，環境部累計補助新台幣6億元，供各地方政府執行攔除河面垃圾運用，並邀集經濟部水利署和農業部農田水利署合作，累積清理9.6萬公噸垃圾。以112年度為例，全年垃圾攔除作業次數達1萬1720次，巡檢作業達1萬9625次，總垃圾攔除量達9978公噸。

環境部說明，「向海致敬計畫」由環境部、內政部、交通部、經濟部、國防部 、財政部、農業部、海洋委員會及教育部等9部會，盤點各部會海岸清理及源頭管理等各項工作，並與地方政府、民間團體合作，各機關以屬地原則進行環境維護工作，結合熱心民間團體、機構並建立「定期清」、「立即清」、「緊急清」的清理機制運行。（編輯：陳政偉）1130123

#環境部
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