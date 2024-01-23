寒流發威 北部9國小、台中和平區幼兒園24日續停課

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（中央社桃園23日綜合報導）寒流持續發威，考量學生通行安全，明天仍有山區國小停課，包括桃園市復興區巴崚、光華、三光、高義國小4校，新竹縣尖石鄉新光、秀巒（含田埔分校）、石磊、玉峰國小4校，以及台北市陽明山國小。

台中市和平區公所上午也宣布，國中、小學已開始放寒假，幼兒園仍上課，因應低溫來襲，區內所有幼兒園今天下午起至明天停班課，25日視狀況決定。

中央氣象署下午發布最新低溫特報及燈號，寒流籠罩全台灣，入夜到明天清晨寒冷，22縣市都在特報範圍內，都可能出現攝氏10度以下低溫。根據預報，明天西半部、宜花地區低溫約7至10度，台東地區清晨夜晚低溫約10至12度。

桃園市復興區公所晚間表示，經綜合考量，明天後山3里正常上班，區立幼兒園華陵分班正常上課。桃園市政府教育局指出，復興區後山的巴崚、光華、三光、高義4所國小，依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，由校長視實際情形自行決定停止上課，教育局與4校校長確認，因為山區通學道路結冰濕滑，考量到學生通行安全，明天仍會停課1天。

新竹縣政府晚間發布訊息指出，經學校及尖石鄉公所災害應變中心建議，新光、秀巒（含田埔分校）、石磊、玉峰國小4校區域雖無下雪情形，但天氣還是濕冷造成結霜，由於行駛道路容易打滑，為維護學童通學安全，因此明天4校仍停止上課1天。

另外，台北市的陽明山國小24日也繼續停止上課。（編輯：唐聲揚）1130123