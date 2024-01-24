中華郵政：春節營業窗口僅台北故宮郵局提供服務

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）中華郵政公司今天表示，2月8日至14日春節連續假期，所有營業窗口只有台北故宮郵局提供服務。

中華郵政發布新聞稿，春節連假期間，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業；不過，郵局設於全國各地的i郵箱（寄件於連假後收攬）、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務。

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中華郵政指出，春節假期停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科及駐有守衛或保全的郵局，收寄國內、國際快捷郵件。

另外，台北郵件處理中心也提供收寄國際快捷郵件服務；因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港及日本郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區的國際快捷商品類郵件，可於營業日再至各郵局交寄。（編輯：陳仁華）1130124