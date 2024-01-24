高市國小推多元英語營隊 學生烘焙出說英語樂趣

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）高市三民區河堤國小寒假推出多元英語營隊，內容包括烘焙課程、職業探索、中世紀文學等，學生穿戴廚師帽、圍裙，親手製作水果派對沙拉、蛋糕、薯條及漢堡等，從中引出學生說英語樂趣。

學生化身小廚師將蛋塔塗上蛋黃，就可以進入烤箱烘焙，還有動手學習如何用麵粉和麵，河堤國小寒假課程開始，今天有20名小朋友廚師穿戴上帽子、圍裙，大家七手八腳在老師指導下學烘焙，也從中學習相關英文單字，包括認識烘焙材料與做法。

河堤國小為小朋友們規劃別出心裁雙語營隊；其中人氣最夯營隊「英語就醬玩」由老師范韶如開設，為期5天的營隊內容多元豐富，讓學生當英文廚師，烘焙包括水果派對玩沙拉、蛋糕黑白雙響炮、薯條漢堡麥當當、酥皮捲捲變變變、龍鳳呈祥迎龍年等。

范韶如今天第1天開課，運用英語繪本、英語桌遊、英語話劇，搭配最受孩子歡迎英語烘焙手作，引導孩子學習英語，培養對英語的熱愛。

參加營隊的鄭姓學生說，這是她參加過最有趣英語營隊，每天都期待新活動，更愛上了英語烘焙，開啟了自己很多想法與視野，還結交許多朋友。

河堤國小校長杜昌霖表示，今年寒假為學生開設3場雙語營隊課程，透過Dreamworker、「英語就醬玩」與Medieval Times: Kings, Knights, and Legends等雙語營隊，讓學生在充滿創意、樂趣的環境中學習英語，啟發多元思考，也培養國際視野。

首先登場的是為期3天的Dreamworker全英語營隊，由文藻外語教學系教授孫韵芳，帶領大學生共同策劃，結合夢想與實踐的英語學習體驗；營隊首日帶領學生進入神秘海底世界，製作環保水族箱體驗保護海洋生態。

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課程還有讓學生參與英語採購對話，親手製作健康三明治，同時進入職業探索範疇，深入了解各種職業世界，活動將以歌唱、戲劇展示營隊成果。

另外，充滿奇幻風格的Medieval Times: Kings, Knights, and Legends中世紀英語營隊由外籍老師Will Just開設；除介紹中世紀社會制度外，透過「亞瑟王與石中劍」、威廉莎士比亞「哈姆雷特」，以及「羅賓漢和他的快樂盜賊團」等故事導讀，讓孩子更深入了解中世紀文化背景，透過遊戲讓孩子在遊戲中學習英語，激發對英語的興趣。（編輯：陳仁華）1130124