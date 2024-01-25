日月潭櫻花季2/1展開 必遊暨南大學、九族文化村

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）日月潭櫻花季2月1日展開，潭區賞櫻景點包含國立暨南國際大學、九族文化村，暨大表示，目前校園梅花盛開，還可遠眺合歡山區雪景；九族文化村說，山櫻花、枝垂櫻已率先綻放。

近日寒流合歡山降雪，雖然今天沒有持續，但從位於埔里鎮的國立暨南國際大學就可遠眺雪景，校方表示，暨南國際大學居高且視野遼闊無遮蔽，在校園就可看到遠方合歡北峰雪景，搭配伴隨寒流盛開梅花，讓暨南國際大學成為全台唯一可在冬天望雪、尋梅的大學。

暨大表示，暨大櫻花季2月至3月接力登場，今年暨大櫻花季入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」，2月7日到3月3日規劃櫻花茶席、咖啡饗宴、蛙寶市集、永續生態系列活動等；暨大賞櫻活動辦理12年，結合櫻花、茶道、音樂、咖啡元素，並與日月潭觀光圈串聯。

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交通部觀光署日月潭國家風景區管理處表示，日月潭櫻花季將登場，各項活動2月至3月10日，必遊景點包含九族文化村、國立暨南國際大學，今年持續結合日月潭觀光圈推動自行車賞櫻，由南投縣桃米休閒農業區推展協會辦理遊程，遊客報名騎完全程可獲抽獎券。

日月潭國家風景區管理處表示，九族文化村種植超過5000株櫻花，「九族櫻花祭」推出賞夜櫻、太鼓迎春、櫻花市集、櫻花茶會等豐富活動；九族文化村表示，山櫻花、枝垂櫻率先綻放，為2月1日起跑的九族櫻花祭暖身，預估月底後花開數量將越來越多。（編輯：謝雅竹）1130125