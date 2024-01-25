橄欖油敷臉保濕恐釀痘 醫建議多補擦乳液更重要

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）橄欖油不只能吃，近年也被拿來保養用，尤其天冷皮膚水分流失快，坊間流傳以橄欖油敷臉偏方。醫師提醒，食品不是化妝品，恐讓皮膚悶出病，還是建議擦乳液，多補充比厚厚一層重要。

最近天氣冷，台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠今天指出，乾燥性皮膚炎患者增加2到3成，主要發生在小腿前端，輕者出現白色皮屑，嚴重時皮膚可能會裂開、很癢，病人只要一抓，就會出現乾燥型濕疹情形，有些病人甚至抓到有傷口。

她建議，在只有一點點皮屑時，可以先擦保濕乳液，至於怎麼擦端看個人皮膚狀況，重點在於補擦的次數，覺得乾燥就可以補充，均勻塗抹即可，擦太厚反而可能會沾到衣服，效果不如預期；若演變成皮膚病，當然要快就醫。

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坊間流傳用橄欖油敷臉，可以讓肌膚長時間保水不乾澀。黃毓惠直言，食用油畢竟是油，屬於食品而非保養品，直接使用可能讓皮膚變得比較悶，嚴重甚至會冒出痘痘，不鼓勵使用塗抹非化妝品成分的產品。

她特別提醒民眾常見小迷思，只用單純清爽的玻尿酸，玻尿酸雖有強大吸水力，可增加皮膚的含水量，卻沒有鎖水、保水功能，還是要搭配含油脂產品，例如荷荷芭油、凡士林等，才能真正保濕。（編輯：陳政偉）1130125