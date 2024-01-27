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開箱老照片》福衛一號升空 台灣太空產業關鍵一大步

2024/1/27 07:00
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圖為福衛一號與載具雅典娜一型火箭正移開棚架準備發射，當時火箭外觀有明顯的青天白日滿地紅國旗。（中央社檔案照片）
圖為福衛一號與載具雅典娜一型火箭正移開棚架準備發射，當時火箭外觀有明顯的青天白日滿地紅國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1999年（民國88年）1月27日：我國自主發展的首枚衛星--福爾摩沙衛星（原名中華衛星）一號，在佛羅里達州成功發射升空。

台灣1991年篳路藍縷展開太空計畫，透過執行福爾摩沙衛星一號、二號、 三號計畫，建立基礎設施、組織研發團隊，培養自主能力，產官學研「太空國家隊」逐漸成軍。福衛一號於1999年1月27日上午8時34分在美國佛羅里達州卡納維爾角46號發射場發射升空，運行於600公里高的軌道。

除科學任務取得成果，福衛一號搭載5項國內廠商承製的元件，參與業者包含宏碁、系通、勝利工業與士林電機，象徵台灣進軍太空產業，踏出關鍵一步。福衛一號讓台灣從衛星接收國變為衛星發送國，成為全球第33個擁有衛星的國家，實際運轉近5年半，2004年6月功成身退。

想看更多福衛一號的照片，立即到中央社影像空間。1130127

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