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開箱老照片》西螺大橋通車典禮

2024/1/28 07:00（1/28 09:51 更新）
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西螺大橋橋樑一頭可以看到，行政院長陳誠的「西螺大橋」題字。（中央社檔案照片）
西螺大橋橋樑一頭可以看到，行政院長陳誠的「西螺大橋」題字。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1953年（民國42年）1月28日：全長將近2公里、計分31孔的遠東第一公路橋梁西螺大橋舉行通車典禮。典禮由台灣省主席吳國楨主持，行政院長陳誠親臨剪綵。

西螺大橋位於雲林、彰化兩縣之間，橫跨濁水溪。該橋起建於1937年10月，中間因為第二次世界大戰爆發，導致工程中斷。

台灣光復後，西螺大橋在美援下於1951年5月重建，完工後為濁水溪兩岸的交通劃下歷史新頁，有「遠東第一長虹」之稱。

由於西螺大橋上併設糖業鐵路，一度形成鐵公路同行現象，但在1979年因交通因素糖業鐵路拆除。2004年11月19日，彰化縣及雲林縣政府均將西螺大橋列入該縣的歷史建築。 大甲媽每年遶境進出雲林也必走西螺大橋，經常有數萬名信徒聚集橋頭接駕，場面壯觀。

想看更多西螺大橋的照片，立即到中央社影像空間。1130128

西螺大橋通車典禮上，為典禮剪綵的行政院長陳誠（中）、臺灣省主席吳國楨（右1）、美國共同安全總署中國分署署長施幹克（Dr. Hubert G.Schenck，右2）、美國駐華大使藍欽（左2）、美軍顧問團蔡斯團長（左3）。（中央社檔案照片）
西螺大橋通車典禮上，為典禮剪綵的行政院長陳誠（中）、臺灣省主席吳國楨（右1）、美國共同安全總署中國分署署長施幹克（Dr. Hubert G.Schenck，右2）、美國駐華大使藍欽（左2）、美軍顧問團蔡斯團長（左3）。（中央社檔案照片）
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