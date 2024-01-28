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加速遊艇觀光 估2025年泊位數增逾4成

2024/1/28 12:15
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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部航港局加速推動遊艇觀光，積極規劃建設遊艇泊區，預估至2025年，整體泊位將大幅增加4成以上。

根據航港局提供的資料，已完成8縣市的遊艇泊區建設規劃，包括：基隆市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣。

航港局估計，2025年整體遊艇泊位數可由目前1138席增加至1600席以上，增幅超過4成。

除了建設遊艇泊區外，因應愈來愈多民眾要取得遊艇駕照，航港局從2023年3月開始，將原本遊艇考照紙筆測驗部分，改為線上作業，且即測即評，效率大幅提升，以2022和2023年改變測驗方式同期為例，2022只能辦理17場，2023年辦理了41場，增幅達241%。

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航港局預計今年上半年完成遊艇駕駛測驗補測系統，考生可至航港局各航務中心補測，預計每週2至3天提供測驗服務。

亞果遊艇集團是目前台灣投入遊艇業最具規模的業者，目前已在澎湖第一漁港、台南安平港、高雄愛河灣開發遊艇碼頭，2023年12月又取得台中遊艇港碼頭經營權，今年1月獲台北港觀光遊憩商區最優投資人資格，將打造台北國際遊艇碼頭。（編輯：管中維）1130128

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