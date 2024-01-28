中度自閉蔡致凡安靜揮灑繪畫天分 交通工具畫上癮

（中央社記者汪淑芬台北28日電）台北芙蓉扶輪社今年到嘉義太保關懷弱勢時，發現患有自閉症的蔡致凡安靜揮灑繪畫天分，特別愛畫交通工具，扶養致凡的奶奶希望無法與人溝通的致凡，未來能靠繪畫在社會自立。

台北芙蓉扶輪社每年參與雲嘉南地區的熱心人士「鵝媽媽公益樂團」寒冬送暖關懷弱勢族群服務，今年在安排慰問太保一戶家庭中，發現了住在鐵皮屋內的致凡是自閉症患者，幾乎不開口說話，卻喜歡畫畫，最常作畫的地點是在超商，每張畫作都栩栩如生，尤其喜歡畫交通工具，希望外界更多人能看到。

致凡奶奶接受中央社記者電話訪問，她表示，致凡現在17歲，5歲時媽媽就離他而去，致凡的爸爸有身心問題，照顧致凡的工作就由她接手。由於致凡不太與人互動，幾乎很少說話，即使說話也不清楚，經醫生診斷才知道是中度自閉症。

致凡奶奶說，雖然致凡是自閉症，但她從未放棄照顧與陪伴，她注意到致凡還未上小學時，就能畫出立體的東西。她記得只要帶致凡出門，致凡就好像一部照相機，回家後將看到的東西一一畫出來，看起來就像用相機拍的一樣真實，尤其很愛畫交通工具，她帶他去搭公車，致凡回家就畫公車，也很愛畫鐵軌、火車、高鐵。

致凡奶奶說，她現在幫致凡的伯父帶小孩，致凡的父親曾做過泥水工，因身心問題現在也無工作，家裡環境不好，也較吵雜，她就讓致凡到住家附近的超商畫畫，每次都是她帶著致凡過去，因為致凡無法與人溝通，當沒有適當的座位時，他會不知所措。

致凡的繪畫天分，學校老師也有發現，並安排致凡參加過不少校外比賽，在全國美展都曾獲獎。

致凡奶奶說，致凡能讀嘉義國立高商，就是以他多次參賽獲獎申請進入。她知道無法陪致凡一輩子，以致凡的情況，就業會比一般人辛苦，雖然家裡經濟條件非常不好，她仍希望致凡在高商畢業後能繼續升學，有較好的學歷，並用自己的天分在社會自立。（編輯：張雅淨）1130128