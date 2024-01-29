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多倫多僑教中心 扮演跨社團交流平台

2024/1/29 09:47（1/29 10:33 更新）
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多倫多僑教中心主任藍柏青上任甫滿1年，他希望今後致力加強協助維繫僑社永續發展，讓中心扮演跨社團交流平台。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年1月29日
多倫多僑教中心主任藍柏青上任甫滿1年，他希望今後致力加強協助維繫僑社永續發展，讓中心扮演跨社團交流平台。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年1月29日
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（中央社記者胡玉立多倫多28日專電）多倫多僑教中心主任藍柏青昨天與媒體暢談新年度工作重心，強調將協助維繫僑社永續發展，扮演跨社團交流平台，讓文化中心轉型，多帶一點社區中心的感覺，成為海外僑民的另一個家。

藍柏青到任剛滿1年，昨天他邀集多倫多華文媒體舉行新春茶敍，分享2024年度工作計畫，介紹僑教中心軟硬體，並展示民俗文化種子教師教學成果。

藍柏青強調，僑教中心的角色一直都是與時俱進、因地制宜，過去1年，他對本地僑社僑民需求有了更多認識，新的1年僑教中心工作重點將著力於：協助維繫僑社永續傳承、促進跨社團交流、強化社區服務網、提升台灣正體華語文學習、輔助促進台加經貿交流等。

在協助維繫僑社永續發展，藍柏青表示，今年僑教中心會在多倫多開辦「海外青年文化大使」（FASCA），吸引本地14到17歲高中生參加，從文化永續傳承創新4個面向，推動海外台裔青年參與志工服務，並提供各種鏈接傳統與現代的課程，為僑團與僑校注入新血。

與此同時，多倫多僑教中心將致力建立跨社團交流平台。藍柏青指出，加拿大台僑約有7萬多人，東部4省台僑約1萬9千多人；台僑社群在加拿大的能量和能見度漸增，但目前隱憂是多倫多台僑社團規模不大，缺乏全面交流機制。為此，僑教中心去年11月舉辦「僑青咖啡館」，邀請多個社團見面交流；未來中心很樂意扮演橋樑角色，讓各社團有更多機會擦出友誼「火花」。

而為強化社區服務網，多倫多僑教中心今年將結合台僑社區團體與慈濟中醫，開辦如三伏貼等義診服務，同時協助舉行老中青3代心理健康講座等。

在提升台灣正體華語文學習，藍柏青表示，僑委會一直有提供實體教材及線上全球華文網，學習內容以自由民主人權等普世價值為底蘊，與加拿大多元文化政策方向一致，對本地有心學習華文正體字的加拿大人或華僑都非常有幫助。

藍柏青並表示，多倫多僑教中心空間除了提供種子教師開課使用外，另外還有大禮堂、圖書室、多功能教室等，歡迎僑胞申請運用。展望未來，藍柏青希望僑教中心的調性除了是個駐外機構，更多帶一點社區活動中心的感覺，成為僑民生活和交流的另一個家。（編輯：陳承功）1130129

多倫多僑教中心主任藍柏青（右前2）、副主任徐沛宸（左3）、多倫多辦事處副組長吳秋月（左2），與民俗文化種子老師及排舞班師生合影。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年1月29日
多倫多僑教中心主任藍柏青（右前2）、副主任徐沛宸（左3）、多倫多辦事處副組長吳秋月（左2），與民俗文化種子老師及排舞班師生合影。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年1月29日
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