遠距直播教英語 112學年379名偏鄉生受惠

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（中央社記者許秩維台北29日電）為改善英語學習的城鄉差距，教育部遴選專業師資，透過遠距直播共學來教導偏鄉學生英語課程，112學年共有19所國中小、379名學生受惠。

教育部今天發布新聞稿指出，國教署自108學年起推動「英語課程遠距直播共學計畫」，遴選專業英語師資，透過遠距直播共學，結合英語線上學習平台或數位教材，教偏遠地區學校學生部定英語課程，改善英語學習的城鄉差距。

根據教育部統計，112學年共19所國中小、379名學生、14名遠距教學教師參與計畫。

透過遠距任教台東縣海端國中的教師蔡昕璁，以「聽覺」、「視覺」及「遊戲化」設計教材與課堂活動，如使用各種音效搭配短文字及動畫圖片等，並結合課堂與遊戲結合，增加學生學習趣味與互動，同時還運用早自習或午休等時段，遠距指導學生參加全民英檢與多益測驗。

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遠距任教嘉義縣隙頂國小的教師江映雪，為提升授課學生的專注力，將課本內容轉化為簡報投影片，並加入課外圖片及影片，設計互動式小測驗，即時檢視學生學習成效，讓學生的目光不侷限於課本和電子書，能持續跟隨老師的教學活動。

國教署表示，「英語課程遠距直播共學計畫」執行已4年，學生在英語課堂上的參與度提高，遠距教學教師與學校協同教師合作，也精進偏遠地區學校教師的教學能力；國教署將持續匯集優秀英語教師的專業能量，透過網路與鏡頭縮短師生距離，提升偏遠地區學校學生的英語學習動機與成效。（編輯：管中維）1130129