教部推廣心理健康手冊 盼助學生培養內在免疫力

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（中央社記者許秩維台北29日電）為提升學生心理健康，教育部編製「心理健康促進與自殺防治手冊」，並透過巡迴列車將手冊資訊與相關資源帶入校園，盼從小培養學生的心理素質及內在免疫力。

教育部今天發布新聞稿指出，學生的心理健康需仰賴校園與家庭每個人的關心與協助，強化學校教師、學生及學生家長的心理健康是教育部的重要工作之一。

為提升學生心理健康與營造校園正向環境，教育部編製「心理健康促進與自殺防治手冊」，以基礎概念篇、教師篇、家長篇及學生篇，提供不同面向的知識及應用策略，期盼校園教職員工、學生及家長共同提升自我身心關照以及關懷助人的知能與技能。

教育部今年也委託台灣大學醫學院教授吳佳儀的團隊，推動「校園心理健康促進與自殺防治手冊推廣行動方案」，以全國為範疇，結合地方政府合辦「聽見校園心聲音」巡迴展，將巡迴列車開進新北市、台中市、宜蘭縣及台南市等校園，舉辦1至2週的靜態展，將手冊資訊與相關資源帶入校園第一線。

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教育部提到，期望心理健康暨自殺防治教育向下扎根，從小培養心理素質及內在免疫力，提升對外在衝突、創傷、危害的抵禦能力；並規劃工作坊，協助學校在教育現場能更早期辨識及處理高風險對象或危機情境，提供家長理解青少年心理健康議題、親子溝通的作法。

教育部表示，只要透過適當學習，每個人都可以成為「自殺防治守門人」，擔任「及早發現、早期干預、早期協助」的角色，期盼透過推廣活動，讓學生與社會大眾瞭解心理健康的重要性，關心自己也關心他人。（編輯：管中維）1130129