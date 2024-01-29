更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

推動中醫納加拿大健保體系 公會訪台汲取經驗

2024/1/29 16:12（1/29 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
加拿大卑詩省中醫師公會代表29日參訪台中榮民總醫院傳統醫學部，關於中醫臨床診治、教學研究等許多方面深度交流。 （卑詩省中醫師公會提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年1月29日
加拿大卑詩省中醫師公會代表29日參訪台中榮民總醫院傳統醫學部，關於中醫臨床診治、教學研究等許多方面深度交流。 （卑詩省中醫師公會提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年1月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華29日專電）台灣中醫蓬勃發展、享譽世界，加拿大卑詩省中醫師公會昨天首度訪問台灣，汲取中醫納入健保體系的經驗，希望加拿大各省政府正視中醫獨特價值，並納入健保，使更多民眾得以受益。

卑詩省中醫師公會一行人昨天起展開一星期訪台行程，第一站造訪中華中醫針灸醫學會，就台灣和卑詩省的中醫發展深度交流，雙方並簽訂合作備忘錄。

今天拜會台中榮民總醫院傳統醫學部，觀摩門診、臨床、藥房等運作流程，以及中西醫學互補合作模式；接著會到台北、桃園、高雄等中醫院和中醫公會繼續互動交流。

卑詩中醫師公會執行長張漢英接受中央社訪問時，讚揚台灣的中醫成就是世界典範，這次訪問台灣就是希望能深入了解中醫發展模式，做為加拿大中醫更上一層樓的動力。

她說，加拿大和台灣都採用全民健保，但台灣的中醫和西醫享同等地位都在健保體系下茁壯，中西醫得以合作無間；加拿大民間社會雖對中醫療法接受度不斷增加，可惜仍未納入健保，導致成本高昂，無法惠及全民。

張漢英說：「卑詩省政府已表示願意研究將中醫納入健保的可行性，但希望看到更多科學數據，因此我們相信台灣中醫現代化，運用科學儀器、建立基礎數據等方法，可以成為我們師法的目標。」

中華中醫針灸醫學會理事長李育臣表示，台灣有很多中醫成功的案例和數據，無論是顏面神經麻痺、膝關節疼痛、癌症等病症，中醫都發揮很好療效，在國際期刊發表後獲得更多認可，非常樂意和世界各國分享。

李育臣也說，相信各國政府都一樣，很在意所謂的「成本效應」，若拿出數據證明透過中醫可以省下更多醫療資源，加拿大政府自然會對中醫另眼相看。

目前加拿大卑詩省、安大略省、魁北克省、亞伯達省和紐芬蘭-拉布拉多省有針對中醫或針灸進行立法或監管，不過卑詩省是目前加拿大唯一給予中醫師「醫生」頭銜的省分，也是唯一有補助低收入家庭可享限量針灸治療。（編輯：陳惠珍）1130129

加拿大卑詩省中醫師公會28日起展開一星期訪台行程，前往中華中醫針灸醫學會交流，雙方討論中醫如何納入國家健保體系等問題。 （卑詩省中醫師公會提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年1月29日
加拿大卑詩省中醫師公會28日起展開一星期訪台行程，前往中華中醫針灸醫學會交流，雙方討論中醫如何納入國家健保體系等問題。 （卑詩省中醫師公會提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年1月29日
#中醫
#加拿大
#台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.21