馬德里旅展逾25萬人潮 台灣主打文化美食人氣夯

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（中央社記者胡家綺馬德里29日專電）全球第3大的西班牙「馬德里國際旅展」昨天落幕，參觀人數達25萬人次，台灣攤位主打文化、美食及生態旅遊主題，現場以書法揮毫和珍奶試飲增添互動，人潮絡繹不絕。

第44屆馬德里國際旅展（Feria Internacional de Turismo，簡稱FITUR）24至28日在馬德里展覽中心（Ifema）舉行。根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，5天展會參觀人數共達25萬人次，包括15萬3000名觀光產業專業人士和9萬7000名一般民眾，比去年成長13.7%。

此外，今年展會規模創下歷史新高，共設立9個展覽館，有152個國家、96個官方機構、9000家觀光業者參展，預估能為馬德里帶來約4億3000萬歐元（約新台幣146億元）的經濟效益。

今年9個展覽館包括，3個西班牙館、1個非洲館、1個美洲館、1個歐洲館、1個亞洲和中東館、2個企業館。

其中，美洲館裡的拉丁美洲國家攤位各個色彩繽紛、熱力四射，人氣最旺。巴西攤位請來大廚使用亞馬遜森林食材烹煮西班牙大鍋飯（Paella） 、古巴攤位有優美的現場音樂表演、哥倫比亞攤位以勁歌熱舞和香氣四溢的現煮咖啡吸引人潮，將走道擠得水泄不通。

今年台灣攤位以「台灣－亞洲之心」（Taiwan—Heart of Asia）為主題參展，主打文化、美食及生態旅遊，推廣自行車生態觀光及珍奶美食文化等台灣品牌和旅遊亮點。

攤位現場除了提供觀光資訊以外，駐西班牙代表處邀請書法老師坐鎮揮毫，為參訪民眾撰寫中文名字留念，並有旅西台商提供珍珠奶茶試飲。在「文化和美食」雙重助陣下，台灣攤位人氣夯，排隊隊伍一路延伸到隔壁攤位。

駐西班牙代表張俊菲在台灣攤位開幕致詞強調，台灣民主活力強勁，擁有自然景觀、多元文化、豐富美食、以及獨特溫暖的人情味。她指出，COVID-19疫情前台灣每年接待1200萬人次國際觀光客，其中來自西班牙的觀光客約1萬4000名。

張俊菲表示，馬德里國際旅展是全球第3大專業旅展，今年是疫情後台灣首度參展，對提高台灣人氣很有效益，是拓展西班牙潛在市場及推廣台灣觀光的黃金契機。（編輯：高照芬）1130129

馬德里國際旅展24至28日在馬德里舉行，台灣攤位除提供觀光資訊以外，駐西班牙代表處邀請書法老師坐鎮揮毫，為訪客撰寫中文名字留念，吸引眾多民眾圍觀。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年1月29日

全球第3大的西班牙馬德里國際旅展（FITUR）28日落幕，共有152個國家、9000家觀光業者參展。今年參觀人數達25萬人次，比去年成長13.7%，圖為美洲館裡的哥倫比亞攤位，以勁歌熱舞和現煮咖啡吸引人潮。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年1月29日

馬德里國際旅展24日展開，台灣攤位在旅居西班牙台商助陣之下，提供珍珠奶茶讓民眾試飲。駐西班牙代表張俊菲（左）表示，今年是COVID-19疫情後台灣首度參展，珍珠奶茶吸引人氣。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年1月29日