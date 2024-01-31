環境偏東南風 迎風面零星雨 各地溫暖舒適

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（中央社台北31日電）中央氣象署指出，今天環境風場以東南風為主，水氣比昨天較為減少，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，氣象署指出，清晨各地低溫約15至18度，白天北部、東北部及東部高溫22至25度，其他地區約26至29度，而南部近山區有可能達到30度左右的高溫，體感比較暖熱些。

此外，氣象署表示，今、明兩天夜晚至清晨台灣西半部地區及今天金門、馬祖易有不定時的局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友請注意路況安全、離島往返請注意航班資訊。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：31日環境風場持續為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，清晨至上午污染物易累積；西半部地區、金門及馬祖清晨及夜晚易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南空品區清晨至上午可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：李亨山）1130131