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7行業放無薪假可領補貼 即起可線上申辦

2024/1/31 11:00
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（中央社記者吳欣紜台北31日電）勞動部推動僱用安定措施，明訂7行業放無薪假可申請薪資補貼，今天起開放線上申辦，勞動部勞動力發展署北分署今天表示，若2月4日前申請且資料完整，最快農曆年前撥款。

為協助放無薪假的受僱勞工，勞動部今年啟動僱用安定措施，若7大行業申請實施減班休息，受僱勞工就可以申請薪資補貼。

7行業包含「橡膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」、「旅行及其他相關服務業」業別受僱勞工。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，只要是適用「僱用安定措施」7大行業減班休息的勞工，除了可以郵寄申請外，今天起也可以透過「台灣就業通」網站線上申辦。

北分署表示，只要先註冊成為台灣就業通會員並填寫個人履歷表及求職登記表，接著進入「會員中心」頁面，點選「線上申請作業－僱用安定措施專區」，填妥薪資差額補貼申請書、上傳勞工身分證或居留證明影本、當次申請補貼期間的薪資證明文件及勞工本人的國內金融機構存摺影本，就可辦理申請。

至於補助金額是按「勞工實施減班休息日前1至3個月的平均月投保薪資」與「實施減班休息後實際協議薪資差額」的50%按月發給，每人每月最高發給新台幣9200元，最長可領6個月。

北分署也提到，北分署轄區提供「速審速撥服務」，只要2月4日前提出申請且資料完整，農曆年前就可撥款入帳，讓勞工安穩安心過好年。（編輯：李亨山）1130131

#勞動部勞動力發展署北分署
#台灣就業通
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