聯合國永續發展教育指標 台灣各項都優於世界平均

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（中央社記者陳至中台北31日電）教育部依據聯合國永續發展目標第4項「優質教育」，今天公布台灣的相關統計，包括教育完成率、性別平衡等各項指標都優於世界平均。

教育部今天在網站公布「聯合國永續發展目標-教育統計指標提要分析」，讓民眾瞭解台灣在聯合國永續發展目標的完成程度，並與國際接軌。

「中等以下教育完成率」指完成各教育階段的人口比率（含畢業、肄業），台灣分別是國小99.98%、國中99.66%、高中98.67%，都遠高於世界平均（國小86.90%、國中76.60%、高中57.60%）。

「學生超齡率」指比學齡大2歲以上的比率（越低越好），台灣國小的超齡率為0.01%，低於世界平均9.80%。國中生超齡率為0.05%，低於世界平均10.31%。

「國小學齡前一年組織學習參與率」指標，由於台灣人普遍都會將5歲幼兒送到幼兒園，這項指標表現為96.64%，高於世界平均的71.46%。

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台灣的「教育指標性別平衡指數」，各項目都呈現性別平衡。聯合國統計中，多數國家在國小、國中階段都呈現平衡，高中階段則因許多國家女性的高中教育完成率高於男性，因而呈現不平衡。

在「提供基礎設施服務之學校比率」指標，包含電力、基本飲用水、網路、電腦、衛生設施、洗手設施等，台灣和世界主要國家一致，都是100%。放眼各國情況，網路及電腦比較需要加強，各教育階段的平均提供率介於44.04%到80.51%之間。（編輯：李亨山）1130131