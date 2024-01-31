更多編輯台推薦新聞：
民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台灣高鐵招募百餘名維修資訊人才 月薪逾4.8萬元

2024/1/31 13:51（1/31 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣高鐵公司31日宣布，招募百餘名維修及資訊人才，會提供員工完善的教育訓練機會，新進人員將接受3到6個月的完整培訓並考核通過後，才能正式上線執勤。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年1月31日
台灣高鐵公司31日宣布，招募百餘名維修及資訊人才，會提供員工完善的教育訓練機會，新進人員將接受3到6個月的完整培訓並考核通過後，才能正式上線執勤。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年1月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北31日電）台灣高鐵公司今天宣布，招募百餘名維修及資訊人才，訓練合格後，月薪（含輪班勤務補助）可達新台幣4.8萬元以上。

台灣高鐵發布新聞稿，今年主要招募對象，包括具電機電子、機械背景的電力、號誌、通訊、車輛、軌道、機電等維修技師與工程師約80名；同時將延攬對核心機電、土木建築、工程規劃、專案管理、系統開發等專業領域工程及資訊專業人才約25名，受訓合格後月薪（含輪班勤務補助）可達4.8萬元以上。

台灣高鐵表示，持續提供員工完善的教育訓練機會，以這次招募的維修人員為例，新進人員將接受3到6個月的完整培訓並考核通過後，才能正式上線執勤。

台灣高鐵為確保員工有完整專業訓練，還打造電力、號誌、軌道、電車線等各種系統訓練教室，幫助員工在100%仿照高鐵正線設備的環境下接受訓練。

台灣高鐵表示，歡迎具電力、號誌、通訊等維修經驗的專才，或相關科系畢業的社會新鮮人踴躍報名（詳見徵才訊息網頁https://ehrweb.104.com.tw/job.do?uno=16446274）。（編輯：張雅淨）1130131

#高鐵
#徵才
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60