台灣高鐵招募百餘名維修資訊人才 月薪逾4.8萬元

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）台灣高鐵公司今天宣布，招募百餘名維修及資訊人才，訓練合格後，月薪（含輪班勤務補助）可達新台幣4.8萬元以上。

台灣高鐵發布新聞稿，今年主要招募對象，包括具電機電子、機械背景的電力、號誌、通訊、車輛、軌道、機電等維修技師與工程師約80名；同時將延攬對核心機電、土木建築、工程規劃、專案管理、系統開發等專業領域工程及資訊專業人才約25名，受訓合格後月薪（含輪班勤務補助）可達4.8萬元以上。

台灣高鐵表示，持續提供員工完善的教育訓練機會，以這次招募的維修人員為例，新進人員將接受3到6個月的完整培訓並考核通過後，才能正式上線執勤。

台灣高鐵為確保員工有完整專業訓練，還打造電力、號誌、軌道、電車線等各種系統訓練教室，幫助員工在100%仿照高鐵正線設備的環境下接受訓練。

台灣高鐵表示，歡迎具電力、號誌、通訊等維修經驗的專才，或相關科系畢業的社會新鮮人踴躍報名（詳見徵才訊息網頁https://ehrweb.104.com.tw/job.do?uno=16446274）。（編輯：張雅淨）1130131