膝蓋傷免換人工關節 自體軟骨修復術助正常行走

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（中央社記者曾以寧台北31日電）膝蓋軟骨磨損後，雖可置換人工關節，但受損初期患者不適用，且有3成病患術後可能會有異物感。台北馬偕醫院利用一次性自體軟骨修復術，助患者恢復正常行走。

今年54歲、從事室內裝潢的詹先生，業餘時熱愛打籃球，但長期運動加上裝修工作讓他的膝蓋軟骨受損，去年在工作中摔跤，更造成他股骨軟骨破裂，膝蓋痛到沒有力氣下樓梯。經過「一次性自體軟骨修復」，術後隔天可以枴杖輔助下床，術後經過約半年，目前已能深蹲，更可望重回球場。

馬偕紀念醫院骨科部運動醫學骨科主任陳暐錚今天在記者會上說明，膝關節軟骨是保護膝關節的最後一道防線，有吸震及減少關節摩擦功能，軟骨若受損，便會造成膝關節隱隱作痛或腫脹。

陳暐錚說明，膝蓋軟骨受損，傳統可用骨髓刺激術，刺激身體再生纖維狀軟骨，但效果僅能維持2到5年、復發率高；受損較嚴重者可換人工關節，但須犧牲仍健康的軟組織，一旦置換就不可逆，也不適用於已不舒服但磨損尚不嚴重的患者，且因移除自體神經元，步態可能改變，更有約3成患者術後有異物感。

一次性自體軟骨修復術，陳暐錚指出，適用軟骨破損範圍較小者，只需在膝關節兩側各開一個1至2公分傷口，從患者自體不需受力處取出微量健康軟骨，在手術室中以特殊酵素活化切碎後，即可植回受傷部位；植入軟骨便會隨時間逐漸生長成與人體軟骨相近的「類透明軟骨」。

陳暐錚說，自體軟骨修復術是微創關節鏡手術，禁忌較少，但仍建議術後2週內避免過度負重，可配戴護具或是使用拐杖分散重量，以免影響軟骨生長，但可訓練抬腿或膝蓋彎曲、伸直，第3到4週再開始循序增加練習及踩踏。患者平均術後3至4週可以脫離拐杖行走，半年至1年回診追蹤軟骨生長狀況即可。

陳暐錚提醒，避免軟骨受損最重要的是維持良好及正確運動方式，因軟骨沒有神經，所以初期即使軟骨受損也不容易被察覺，可能發現的徵狀有輕微痛感及觸摸不到痛點的深層痠痛感，及活動時膝關節摩擦發出喀喀響或是感覺到關節活動不平滑等，建議一旦膝關節發生不適，就應尋求專業醫師診斷、確定問題。（編輯：李亨山）1130131