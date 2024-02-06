校事會議調查員培訓惹議 教部：未要求作犯罪認定

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（中央社記者陳至中台北6日電）全教總今天指出，教育部培訓校事會議調查員，卻引導做犯罪認定，等於將疑似工作不適任教師都當成罪犯調查；教育部解釋，並未要求調查報告須作犯罪認定，而是為讓調查員多一些刑法知識，以免錯判情節輕重。

根據「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，教師若涉及不當管教、體罰、霸凌，要由校事會議組成調查小組來認定事實，調查員則由教育部培訓。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布新聞稿指出，近期接獲許多參與培訓的學員反映，教育部近期舉辦研習活動中，有講師個案教學時，引導學員在調查報告中撰寫教師犯了刑法上的罪名，把調查員當成法官訓練，讓很多學員感到困惑。

全教總表示，支持積極處理不適任教師，但校事會議的調查也涉及教師工作權，在調查報告直接認定被調查者為刑事犯罪，沒必要、也不應該，恐引起紛爭。

教育部今天傍晚以文字解釋，校事會議的調查是行政調查，並非刑事偵查，也不是法院判決，並未要求調查報告須作犯罪認定，也沒要求一定要寫出罪名。

教育部表示，研習中討論到刑法相關規定及判決，是為讓調查員多一些刑法知識，以免對情節輕重判斷錯誤，損害教師權益；刑法只是協助分析情節輕重的工具，並未要求研習學員在調查報告中撰寫教師的犯罪認定。

教育部表示，未來在調查員研習及回流訓練時，將更清楚說明，以免學員誤解，並消除外界疑慮。（編輯：陳仁華）1130206