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華語文測驗在47國舉行 112年度首度突破10萬人次

2024/2/7 11:04
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（中央社記者陳至中台北7日電）台灣近年積極在海外推廣華語教育，112年度華語文能力測驗（TOCFL）在47國舉行，首次突破10萬人次，舉辦達632場，無論是考生或辦理場次，都創下歷史新高紀錄。

國家華語測驗推動工作委員會（華測會）今天發布新聞稿表示，TOCFL是對外華語教育的重要一環，也是台灣招收境外學生的重要評測工具，考生遍及世界121國。

華測會執行長陳柏熹表示，教育部自2005年委託台灣師範大學承接TOCFL計畫，開辦至今累積近74萬人次考生，人數持續成長。越南籍考生是最大宗、占49%，其次為印尼籍（12.2%）、日本籍（8.8%）。

分析TOCFL考生的職業別分布，「學生」占絕大多數（86.7%）。以報考年齡區分，21到30歲占49.4%，20歲以下占38.9%。

華測會指出，今年度台灣考區3月份的正式考試，已開放報名到本月15日截止。為鼓勵華語學習者均衡發展，只要同時報考「聽讀測驗」、「口語測驗」和「寫作測驗」3項正式考試，測驗費用可打8折。相關資訊可參考華測會網站。（編輯：張雅淨）1130207

#陳柏熹
#華測會
#華語文
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