投資型詐騙多 員警設計打詐紅包袋盼守住民眾荷包

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（中央社記者游凱翔台北8日電）投資型詐騙頻傳，為強化宣導，台灣警察權益平等協會副理事長、新竹市警察局員警高振修自行設計「打詐紅包袋」，納入「血汗錢，別被騙」、「這包兩千萬（千萬查證、千萬謹慎）」等反詐騙宣導，盼能潛移默化、傳達反詐能量。

根據警政署民國112年12月統計，112年1至10月的詐欺犯罪件數3萬762件，較111年同期增加約7000件，其中以「投資詐欺」較111年同期增加3748件，成長比例高達71.42%，增幅為所有詐欺樣態中最高。

為強化年節反詐騙宣導，高振修設計反詐騙紅包袋，加入「我是外國軍官，想跟你結婚，但可先幫我買機票嗎」、「恭喜中獎，請點連結輸入信用卡資料」、「好久不見，我是你的誰，可以先幫我買遊戲點數」等詐騙話術。

高振修設計的紅包袋，也將「投資老師才不會發紅包，但我會」、「血汗錢，別被騙」、「穩賺不賠」、「猜猜我是誰」、「這包兩千萬（千萬查證、千萬謹慎）」等斗大標語作為主視覺。

高振修接受中央社訪問表示，從警生涯遇到許多民眾遭詐騙，且近年詐騙樣態更多元，甚至結合新科技運用；因此警方除在各大社群平台、社區宣導外，新竹市警局也在紅包袋上做文章，盼包紅包的民眾可以會心一笑，拿到紅包的人可注意反詐騙樣態。

高振修指出，遭詐民眾往往會忘記如何查證，且詐騙集團會要求民眾不能掛電話，甚至假冒警察、檢察官，因此「這包兩千萬」的紅包設計理念源自諧音，並在背面加註「千萬要查證」、「千萬要謹慎」；另外，詐騙集團也會冒名遠親，以車禍、缺錢等理由要求匯款或買點數，因此設計「猜猜我是誰」紅包袋。

高振修說，詐騙型態及手法隨著科技不斷翻新，製作反詐騙紅包袋是想藉此提醒民眾隨時保持懷疑、求證的態度，避免辛苦賺來的錢，落入詐騙集團手裡。（編輯：謝佳珍、楊凱翔）1130208