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研發人員成養雞專家 陳佑澈再斜槓推餐車料理

2024/2/9 09:55
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）陳佑澈原本在碳纖維複合材料廠擔任研發人員，在面臨父親將退休，養雞場無人接班時毅然扛起家業，以科學管理創飼料換肉率紀錄，更跨足餐飲市場推餐車料理，實踐農場到餐桌。

養雞戶第3代陳佑澈告訴中央社記者，本來無意接管家族養雞事業，但父親年邁想退休，卻無人接班，不捨養雞場可能要轉手經營，2012年接下家業。

從小在農場長大的陳佑澈對如何養雞不陌生，從清潔雞舍、處理雞糞到搭配屠宰市場時間，半夜起床抓雞等，還笑說小時候學校放假前，頭皮會發麻，大家玩耍時，他都在養雞場工作。

「我是相信數字的人」，陳佑澈接下養雞場後以科學方式管理，精確計算飼料換肉率，養雞第1年就破紀錄，讓業界跌破眼鏡。

他說，白肉雞飼料換肉率為1.5到1.6，餵食1.5公斤飼料，白肉雞可增重1公斤，他僅餵食1.34公斤就能有1公斤，換肉率超過業界平均值。

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此外，愛吃美食的陳佑澈透過自有雞肉生產線優勢，延伸本業斜槓餐飲業，推展自農場到餐桌，打造多元雞肉餐飲品牌。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，陳佑澈有感在外吃一頓都須戰戰兢兢，就打造「TORI餐車」，以自家飼養白肉雞為肉源，販售美味餐盒，更接受企業家庭日、社區聚會及民宿包場。

陳佑澈希望用在地純粹食材，做純粹的料理，掌握食材履歷，讓民眾吃得更安心。（編輯：李明宗）1130209

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