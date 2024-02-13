職災車禍職能復健再思考 外送員成功轉職會計

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北13日電）職災勞工要重返職場須先恢復工作技能，外送員吳先生車禍後進行職能復健，但要回復原職位仍有困難，後來經治療師建議再思考，轉職景觀公司擔任會計，成功穩定再就業。

職災勞工在發生傷病事故後，常因為不清楚是否能勝任原職位而對回職場感到擔憂，職業災害預防及重建中心近日在網站分享協助職災勞工透過職能復健成功再就業的案例。

吳先生擔任食物外送員，需要長時間騎機車來回店家與客戶之間，1日內必須不斷重複接單、取貨、送貨等流程，每日工時長達8至9小時。

吳先生在騎乘機車送餐途中，遭同樣騎乘機車的停車收費員撞倒，造成右腳脛骨平台及脛骨骨幹骨折、右膝前十字韌帶斷裂，經過手術醫療，因身體狀態仍無法從事原本工作，經醫師轉介職能復健個案管理，開始職能復健。

職能復健包含工作能力評估、工作強化訓練、工作模擬訓練、心理輔導及社會適應及職務再設計等服務，經過治療師評估，吳先生因右膝關節活動角度限制與疼痛，無法快速行走及上下樓梯取餐、送餐，且長時間持續活動也容易造成右膝疼痛及不適，當時狀況並不適合回到職場。

但經工作強化訓練等復健後，吳先生的體能日漸提升、達到外送員所需的基礎工作能力需求，於是吳先生在治療師建議下漸進式復工，先從每日工作4小時開始，觀察工作狀況。

不過，吳先生卻發現，只要連續騎乘機車及活動超過1小時，他的右膝仍有疼痛感，且依照身體現況可完成的送單量核算工作薪資報酬並不能支應開銷等，治療師便建議吳先生尋找低負重、低移動的就業機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

後來，吳先生找到景觀設計公司的會計工作，治療師也評估此職位吳先生體能可以負荷，吳先生後來成功再就業並穩定工作至今。

職業災害預防及重建中心表示，職能復健的專業服務除了能協助職災勞工了解自身能力是否符合原工作能力需求，也能就個案訓練後的能力，提供選擇新工作的建議、相關就業服務資源等，協助分析新目標工作的能力需求，提醒工作中注意事項，避免二度受傷，或因能力不符未能穩定復工。（編輯：管中維）1130213