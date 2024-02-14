民團運用數據守護海岸線 參與數位部計畫創海廢燈號

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（中央社記者蘇思云台北14日電）海洋廢棄物是台灣海域常見問題，台灣湛藍海洋聯盟執行長陳思穎聯手澄洋環境顧問共同參與數位部計畫，試圖透過開放數據，建立紅、黃、綠色海廢燈號，希望讓清理海洋垃圾更有效率，中長期則盼建立海岸監測資料庫。

社團法人台灣湛藍海洋聯盟與澄洋環境顧問有限公司合作，希望運用開放資料，打造海岸垃圾預警系統，成為數位部「數據賦能 公益創新」計畫深度輔導的8組團隊之一。

陳思穎接受中央社採訪當天，人正在淡水八里造船廠維護遙控船「湛鬥機」，她身旁這艘4公尺長遙控船是採募資方式打造，過去1年半已靠泊不同港口進行過170多趟任務。

在大學與研究所時期曾投入海洋研究，並擔任過海洋資料庫技術員的陳思穎說，印象中台東的海總是很乾淨，現在卻發現海域愈來愈髒，讓她開始思考除客觀記錄數據外，是否可以為海洋帶來改變，進而創辦台灣湛藍海洋聯盟，跳到第一線關心海洋垃圾問題。

台灣民間為減少海廢，經常舉辦許多淨灘活動，人數多半是50人至上百人，共同清理海灘上的寶特瓶、保麗龍等常見海洋垃圾；陳思穎認為，淨灘當然多多益善，但希望除了清理，應該還有其他更積極方式。

陳思穎說明，海洋垃圾已存在60年之久，是各國都面臨的難題，有些是從外海沖上岸、有的是陸地產生，區域的地形、風向等都可能影響海洋垃圾堆積狀況，成因複雜。

為此，陳思穎的研究團隊在港口架設縮時攝影機，並運用中央氣象署的開放資料與過去考察資料等進行分析，希望找到因果關聯，了解哪些因素可能讓岸邊堆積海洋垃圾。

她舉例，日本、韓國都有相關研究，像是8成的海洋垃圾可能有1成集中在海岸線，若台灣可以更了解海洋垃圾與環境的因果關聯，提供淨灘活動指引，就有望出動最少人力、採更有效率方式清掉垃圾，縮短海岸被傷害的時間。

目前，研究團隊計畫聚焦北部3個地點，包括新北市南雅奇岩、新北市鼻頭漁港以及萬里頂寮等地進行初步因果分析。

此外，在湛藍海洋聯盟網站所揭露的紅、黃、綠色3種海廢燈號，紅燈表示海洋垃圾已經漂入港口，黃燈表示垃圾進出飄忽、可能1到2天會有較多垃圾湧入，綠燈表示沒有從外海進來的海洋垃圾，藉由燈號未來就可提供給相關單位參考調度人力。

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陳思穎坦言，計畫只是一小步，打造海岸垃圾預警系統很不容易，牽涉數據眾多，未來若有機會，盼中長期跟政府單位一起發展監測合作；她作為民間團體可以回饋數據，建立長期海岸監測資料庫，公部門若有專業人員可協助進一步建立模型。

她觀察，有些在地居民也會抱怨，海灘髒亂的源頭並非因岸上垃圾造成，或許透過更全面的海岸監測，化身第一線海岸守門員，可讓外界更了解海岸實際變化原因。（編輯：潘羿菁、林克倫）1130214