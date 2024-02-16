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中小學、大專陸續開學 學貸精進措施上路

2024/2/16 10:56
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（中央社記者陳至中台北16日電）中小學今天正式上課，大專院校也將陸續開學。新學期起除私立大專學雜費減免、租金補貼等政策上路，教育部也推動「就學貸款精進措施」，放寬免息條件和緩繳本息門檻。

112學年度第2學期（2月起）有許多補助政策上路，包括私立大專學雜費減免，每學期最多新台幣1萬7500元；公私立大學的校內住宿生，也都獲得租金補貼，每學期最高5000元。

即便有政策補助，還是有很多學生須申請就學貸款。作為配套措施，教育部部務會議1月通過「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」修正案，以更寬鬆的資格和更優惠的免息措施，減輕學子的負擔。

其中就學期間的免利息條件，2月起納入撫育子女數考量。申貸學生的家庭中，包含兄弟姊妹、學生的子女中，有2名未成年或已成年仍在學（含申貸學生本人），免利息的門檻放寬到家庭年所得148萬元；如果有3名以上，則不限家庭年所得，都可免息。

舉例來說，申貸學生有一名弟弟、一名妹妹仍在學，加上自己就符合上述「3人」的條件，可免息。

緩繳本息的申請門檻也有放寬，從現行的月收入未達4萬元，放寬到月收入未達5萬元。每增加養育1名子女，再多放寬月收入門檻1萬元。相關資訊可參考教育部網站。（編輯：陳政偉）1130216

#教育部
#學貸
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