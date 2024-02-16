年後瘦不下來、胃酸逆流 恐睡眠呼吸中止症作祟

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）過完年胖一圈瘦不下來，甚至咽喉胃酸逆流嚴重。醫師提醒，可能是睡眠呼吸中止症作祟，睡不好也會造成肥胖問題，最嚴重恐形成惡性循環，長期下來危害患者整體健康。

台灣民眾肥胖率逐年攀升，根據衛生福利部國民健康署2022年健康促進統計年報，2016至2019年成人過重及肥胖率為47.9%，到了2017至2020年為50.3%。30歲以上民眾，超過80%體脂過高，過年後平均再增加2公斤，肥胖問題勢不可擋。

嘉義長庚醫院耳鼻喉部口腔咽喉科主任蔡明劭今天透過新聞稿指出，睡不好也會變胖，因不良睡眠質會干擾內分泌正常運作，尤其是減少瘦素的產生，使人增加對甜食、高熱量垃圾食物的渴望，進一步導致熱量過度攝取產生肥胖。

加上肥胖者因脂肪積聚於頸部、舌頭，導致呼吸道肌肉容易狹窄，塌陷、阻塞，引起睡眠呼吸中止症。蔡明劭說，這種狀態不僅會導致嚴重打鼾，也會引起頭痛、疲倦等症狀，長期下來危害患者整體健康。

由於睡眠呼吸中止症患者在夜間難以獲得充分休息，白天又因精神不好導致活動量與基礎代謝率下降，形成了熱量高攝取低消耗的惡性循環，睡不好導致肥胖，肥胖又進一步惡化睡眠品質。

此外，肥胖也會加劇咽喉胃酸逆流狀況。蔡明劭說明，胃酸逆流有咽喉胃酸逆流與胃食道逆流，前者是胃酸跑到咽喉，患者容易咳嗽、喉嚨有異物感、呼吸不順的怪怪感覺，後者則是讓人感到灼心難受；臨床上睡眠呼吸中止症病人約有45%併有咽喉胃酸逆流。

這是因肥胖者的內臟脂肪會增加腹內壓力並擠壓胸腔呼吸的空間，睡夢中因呼吸道阻塞，用力吸氣時會形成呼吸道負壓，如同抽水馬達將胃酸吸入咽喉，造成咳嗽、異物感、咳嗆的狀況。

他強調，多數呼吸中止症患者有肥胖問題，減重7分靠飲食、3分靠運動，呼籲民眾平日維持良好飲食習慣及適當體重。（編輯：管中維）1130216