LunarFest大多倫多舉行 台灣「緻島嶼」編織工藝吸睛

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（中央社記者胡玉立多倫多18日專電）一年一度的LunarFest「加拿大農曆新年藝術節」上周末在大多倫多地區舉行，4家台灣工藝品牌組成的「緻島嶼」編織工藝展吸引眾人目光；主辦方期許台灣傳統工藝能在加拿大建立更多連結與對話。

為期2天的大多倫多地區LunarFest 17日在安大略省萬錦市瓦利美術館（Varley Art Gallery）揭幕；包括駐多倫多經濟文化辦事處長陳錦玲、多倫多僑教中心主任藍柏青、約克郡（York Region）教育委員會主席林勁浩及多位萬錦市議員均到場致意。

主辦單位多倫多台灣同鄉會副會長、萬錦市教育委員陳張帆向中央社表示，LunarFest早在2012年即在大多倫多地區持續舉行，如何將春節概念帶入強調多元文化的加拿大主流社會，與其他族裔一起慶祝農曆春節，一直是LunarFest的思考主軸。

陳張帆表示，包括越南、韓國都有農曆春節文化傳統，多倫多台灣同鄉會很樂意主辦LunarFest並扮演前鋒，與加拿大各族裔一起傳揚農曆春節。

今年LunarFest適逢龍年，主辦方以「生而自由」為主題結合親子手作工作坊，一連數日邀請數百位約克郡學童一起參與體驗，想像龍的自由奔放。

林勁浩表示，約克郡有近半數學生是亞裔，教育委員會也有愈來愈多的亞裔代表；他相信持續慶祝亞裔文化傳統非常重要，將傾力推動LunarFest成為加拿大約克郡及萬錦社區文化傳統的一環。

長期策畫LunarFest的加拿大亞裔活動協會執行長吳權益則表示，如何讓LunarFest融入更多文化內涵，不只單純停留在「慶祝」層面，是大家努力的方向。

吳權益指出，今年LunarFest特別展出「緻島嶼」編織工藝展，呈現香蕉絲、藺草、竹編、輪傘草這4種結合過去原民傳統與現代生活美學的台灣編織藝術，相信會讓更多人看到，台灣工藝領域比一般想像來得寬闊；也希望這樣的文化對話不是一次性的，而是有延續性的。

吳權益提到，以台灣香蕉絲纖維藝術為例，今年暑假可望與皇家安大略博物館（ROM）有更深入對話。根據台灣人類學者的研究紀錄，ROM館藏有與新社噶瑪蘭香蕉絲工藝相關的藏品，且與加拿大傳教士馬偕往返加台有關。他希望透過這樣的對話，讓加拿大人對馬偕在台灣的故事有更多了解，進一步傳揚出去。（編輯：韋樞）1130219

2024 LunarFest今年展出「緻島嶼」編織工藝，呈現香蕉絲、藺草、竹編、輪傘草等4種結合原民傳統與現代生活美學的台灣編織藝術。策展者吳權益（右1）介紹不同編織藝術的背景意涵。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年2月19日