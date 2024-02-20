多倫多僑教中心龍年迎春 名家揮毫、音樂表演同樂

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（中央社記者胡玉立多倫多19日專電）多倫多僑教中心17日舉辦龍年新春活動，在僑界人士合力參與下，以三合一文化活動迎春；除了請到書法家揮毫、鋼琴及聲樂表演，還有古早味彈珠台及布袋戲偶童玩，吸引大多倫多地區眾多僑民到場同樂。

駐多倫多經濟文化辦事處處長陳錦玲致詞時，肯定僑界合作及僑教中心推廣台灣文化藝術的用心，並期許多倫多僑教中心今後「不僅是台灣的僑教中心，也是大多倫多的文化中心，大家可以來此認識台灣傳統和現代藝術文化，並讓更多加拿大朋友認識台灣」。

僑教中心主任藍柏青感謝所有合辦單位及與會嘉賓，表示今年新春活動透過各方共襄盛舉，方得以呈現如此豐富多采的三合一文化活動樣貌。

到場同賀的加拿大安大略省省議員白必勤（Aris Babikian）、安省約克區萬錦市議員李思韻，在致詞時盛讚台灣與加拿大同樣重視多元文化，並高興的在揮毫攤位用毛筆寫下自己的中文姓名。

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這場龍年新春活動是由多倫多華民書畫聯合總會及滑鐵盧國際傑人會帶來書法揮毫寫春聯及手繪扇，滑鐵盧當地鋼琴家水啓明彈奏「望春風」變奏曲，聲樂家姚亦亭演唱經典台灣名曲「茉莉花」、「望春風」並自彈自唱歌手光良的「童話」。

另外還有慈濟人文學校慷慨借展童玩，僑務委員范瑋、黃煌裕、僑務諮詢委員楊俊宏、湯遠芬及僑務顧問徐月秋熱情贊助多項獎品，活動以抽獎壓軸，共享新春好運道，現場喜氣洋洋。（編輯：高照芬）1130220