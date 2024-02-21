深坑火災飄異味 綠盟籲政府應落實民眾知情權

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（中央社記者張雄風台北21日電）深坑大火造成異味飄散至雙北部分地區。綠盟今天表示，政府應落實民眾知情權，向受影響居民發送空氣品質惡化警告；另外應檢測火場具代表性的空污物質，才不會有空氣品質與民眾感受不符的情況。

新北市政府消防局昨天下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面的連棟式建築物地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，現場黑煙直竄，消防局派遣百人到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢。

火警產生異味也引發新北市新店區、永和區至台北市中山區、文山區等地民眾反彈。

綠色公民行動聯盟今天在臉書表示，地方政府未能在第一時間讓民眾知情，顯然因為台北市與新北市政府的怠惰與疏失，並沒有讓受影響區域內的民眾，第一時間了解發生什麼事、空氣中可能存在的危害物質、哪裡是污染範圍、該怎麼做才能減少危害風險等等。

綠盟提到，雖然新北市環保局表示「各污染物數值符合標準」，但這樣的監測品質明顯與民眾聞到的實際感受不符，也是長期民眾對政府不信任的原因。

綠盟認為，火災可能產生的氟化氫、苯乙烯等有害空氣污染物，環保機關應全面檢討針對火災空氣品質的監測項目、標準作業流程及方法。

綠盟建議，應從兩個方向進行檢討改進，一是落實環境知情權 ，發生重大空污事件時，透過細胞簡訊、廣播、有線電視，向受影響居民發送空污惡化警告。

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第二是檢討監測方法，應具有代表性的採樣，是需測得靠近火場擴散煙流的原始濃度，以及火場下風處與上風處不同距離的污染物濃度，針對包含粒狀物、酸性氣體、戴奧辛、重金屬、揮發性有機物（VOCs）等進行定性分析與各種物質的濃度監測。

綠盟提醒，若仍受異味影響，室內關閉門窗、打開空氣清淨機，減少外出時間，外出時也戴上口罩，減少受影響的風險。（編輯：李亨山）1130221