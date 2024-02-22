司馬庫斯賞櫻團疑食物中毒 醫提醒1小時內吃完

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）司馬庫斯櫻花季正夯，近日有某旅遊團開心上山賞花，結果以集體嘔吐、腹瀉等症狀送醫悲劇收場，疑似食物中毒。醫師建議，出遊以簡單熱食為主，且最好在1小時內吃完。

台中某旅遊團21日到司馬庫斯櫻花季賞花，早餐及午餐都是從台中市購買的外帶餐食，結果11名團員及2名司機出現嘔吐、腹瀉、發燒等情況。截止今天上午已有10人出院，所剩1名61歲女性因腹瀉次數較多，仍住院觀察中。

振興醫院腸胃科主治醫師林信吉下午接受媒體電訪表示，只要一群人吃同樣的東西、出現相同的症狀，就是食物中毒，常見症狀包括腹痛、噁心、嘔吐、拉肚子等，也要注意有無發燒、畏寒等狀況。

造成食物中毒的原因，他指出，從食物的保存、製作過程到哪時候吃、中間會不會被污染都有可能，尤其如果沒有妥善保存，像是太陽直接曝曬，或放很久才吃也會有影響。

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林信吉建議，外出旅遊最好以熟食為主，儘量不要生食，包括生菜沙拉也不建議，重點是「不要隔太久才吃」，最好在1小時內吃完，早餐簡單就好，比方說吐司、麵包，避免油膩的食物如滷肉飯等。

如果在戶外碰到這樣的情形，他提醒緊急處置就是先不要吃東西，可以多喝白開水，或將運動飲料加開水稀釋，若食物未吃完，保留檢體送驗是由何種細菌污染，提醒民眾吃東西還是細嚼慢嚥，刺激性食物如辣的、炸的少吃，生食不要碰，長者更要注意。（編輯：李亨山）1130222